Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Гент
РВДМ Брюссель - Гент: обзор матча 01 октября 2023
РВДМ Брюссель
01.10.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Гент
45+4'
М. Гейе
22'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Гент
Замена
Ф. Абнер
️️️️
Ю. Коне
83'
Замена
S. Diallo
️️️️
Ж. Рен-Аделед
70'
68'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
68'
Замена
Д. Орбан
️️️️
Т. Тиссудали
62'
Желтая карточка
Э. Юлсагер
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
П. Двомо
61'
Замена
И. Камара
️️️️
М. Самбу
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Гейе
Пас отдал
Д. Эри
45'
+4
Желтая карточка
М. Сиссако
45'
+1
39'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
П. Геркенс
Желтая карточка
Ю. Коне
32'
Желтая карточка
П. Двомо
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Фофана
Пас отдал
Ц. Ватанабе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
44
Luis Segovia
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
7
Илай Камара
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
30
Фелипе Абнер
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
4-3-4
44
5
Сиссако
99
Коне
70
Самбу
14
Двомо
13
11
Рен-Аделед
33
29
Гейе
7
19
Эри
4-4-2
1
Нарди
4
Ватанабе
33
Торунарига
3
Браун
27
Кандусс
18
Самуас
4
де Сар
24
Кумс
18
Геркенс
39
Фофана
9
Тиссудали
70
Самбу
7
Камара
7
Камара
70
Самбу
11
Рен-Аделед
28
28
11
Рен-Аделед
14
Двомо
8
Да Силва
8
Да Силва
14
Двомо
99
Коне
30
Абнер
30
Абнер
99
Коне
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Геркенс
17
Юлсагер
17
Юлсагер
18
Геркенс
9
Тиссудали
99
Орбан
99
Орбан
9
Тиссудали
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Гент
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Ксавье Мерсье
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча РВДМ Брюссель - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Новости команд
Все
РВДМ Брюссель
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
28 марта
4
Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву
2025.01.22 23:42
Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото
2024.03.22 18:41
3
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
2023.09.07 08:29
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
2023.07.27 11:44
1
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+