Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Серкль Брюгге
РВДМ Брюссель - Серкль Брюгге: обзор матча 16 сентября 2023
РВДМ Брюссель
16.09.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
17'
М. Гейе
57'
L. Segovia
5'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Серкль Брюгге
69'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
69'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Минда
63'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 2:1!
L. Segovia
Пас отдал
К. Мерсье
57'
Желтая карточка
Ф. Абнер
45'
+3
Желтая карточка
L. Segovia
43'
Желтая карточка
К. Мерсье
37'
22'
Желтая карточка
Л. Лопеш
ГОЛ! 1:1!
М. Гейе
17'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
У. Сике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
Серкль Брюгге
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
11
Niklo Dailly
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
4-3-4
44
4
Клаус
3
70
Самбу
30
Мерсье
14
Двомо
13
33
7
29
Гейе
30
Абнер
3-2-3-1-2
5
Равик
5
Попович
20
41
Сике
2
Даланд
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
27
Минда
24
Сомерс
9
Данке
17
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
27
Минда
34
Гбоу
34
Гбоу
27
Минда
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Серкль Брюгге
28
Guillaume Hubert
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
11
Niklo Dailly
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
11
Niklo Dailly
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча РВДМ Брюссель - Серкль Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Новости команд
Все
РВДМ Брюссель
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
28 марта
4
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
28 марта
4
Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву
2025.01.22 23:42
Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото
2024.03.22 18:41
3
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
2023.09.07 08:29
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
2023.07.27 11:44
1
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+