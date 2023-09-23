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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - РВДМ Брюссель
Антверпен - РВДМ Брюссель: обзор матча 23 сентября 2023
Антверпен
23.09.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
РВДМ Брюссель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - РВДМ Брюссель
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
90'
+4
Замена
М. Сиссако
️️️️
Ф. Абнер
87'
Замена
N. Dailly
️️️️
M. Biron
Пенальти не реализован!
В. Янссен
74'
70'
Замена
И. Камара
️️️️
М. Гейе
70'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Мерсье
Замена
А. Муджа
️️️️
Ю. Эккеленкамп
64'
Замена
Д. Керк
️️️️
А. Валенсия
64'
Пенальти не реализован!
В. Янссен
63'
Замена
О. Вейндал
️️️️
Р. Де Лат
46'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
С. Кулибали
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
РВДМ Брюссель
4
Клаус
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
РВДМ Брюссель
1
Nicolas Alavoine
ВР
28
Guillaume Hubert
ВР
7
Илай Камара
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
11
Niklo Dailly
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
25
Батай
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
14
Валенсия
14
Янссен
4-3-4
70
Самбу
3
44
4
Клаус
14
Двомо
13
30
Мерсье
30
Абнер
7
29
Гейе
33
2
Де Лат
5
Вейндал
5
Вейндал
2
Де Лат
3
Кулибали
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
3
Кулибали
14
Валенсия
9
Керк
9
Керк
14
Валенсия
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Муджа
32
Эккеленкамп
29
Гейе
7
Камара
7
Камара
29
Гейе
30
Абнер
5
Сиссако
5
Сиссако
30
Абнер
30
Мерсье
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
30
Мерсье
7
11
11
7
Остались в запасе
Антверпен
РВДМ Брюссель
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
1
Nicolas Alavoine
ВР
28
Guillaume Hubert
ВР
28
Sada Diallo
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
80
Альхассан Юсуф
ОП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Alavoine
ВР
28
Guillaume Hubert
ВР
28
Sada Diallo
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
Статистика матча Антверпен - РВДМ Брюссель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
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