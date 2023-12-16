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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Сент-Труйден
РВДМ Брюссель - Сент-Труйден: обзор матча 16 декабря 2023
РВДМ Брюссель
16.12.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Труйден
32'
М. Гейе
64'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Сент-Труйден
87'
Замена
R. Ogawa
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
М. Гейе
86'
Замена
D. Doudaev
️️️️
Клаус
85'
Желтая карточка
Ф. Абнер
84'
78'
Желтая карточка
Б. Годо
Замена
S. Abe
️️️️
Ж. Рен-Аделед
76'
67'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
J. Barnes
67'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Р. Ито
ГОЛ! 2:0!
М. Гейе
64'
56'
Желтая карточка
М. Делорж
Желтая карточка
И. Камара
52'
Желтая карточка
R.
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Гейе
Пас отдал
И. Камара
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-3-3
5
Сиссако
99
Коне
4
Клаус
30
Абнер
7
Камара
30
Мерсье
11
Рен-Аделед
14
Двомо
33
27
29
Гейе
3-1-2-2-2
1
Сузуки
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
6
Сметс
60
Ванвесемаэль
17
Делорж
14
Стекерс
11
Койта
10
Ито
23
4
Клаус
32
32
4
Клаус
29
Гейе
8
Да Силва
8
Да Силва
29
Гейе
11
Рен-Аделед
13
13
11
Рен-Аделед
17
Бока
7
7
17
Бока
23
14
Кайя
14
Кайя
23
10
Ито
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Ито
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Сент-Труйден
28
Guillaume Hubert
ВР
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча РВДМ Брюссель - Сент-Труйден
3
2
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
1
Офсайды
1
1
Количество передач
192
276
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
0
5
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.18
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Edmond Machtens Stadium, Brussels
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