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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - РВДМ Брюссель
Гент - РВДМ Брюссель: обзор матча 09 декабря 2023
Гент
09.12.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
РВДМ Брюссель
33'
У. Кюйперс
45+4'
Х. Хонг
88'
Т. Тиссудали
90+4'
Ж. де Сар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - РВДМ Брюссель
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ж. де Сар
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Коне
ГОЛ! 3:0!
Т. Тиссудали
88'
82'
Замена
N. Dailly
️️️️
К. Мерсье
82'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
S. Abe
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
77'
Замена
П. Геркенс
️️️️
С. Кумс
77'
76'
Желтая карточка
М. Сиссако
72'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
70'
Желтая карточка
S. Abe
ГОЛ! 2:0!
Х. Хонг
45'
+4
43'
Желтая карточка
П. Двомо
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
М. Фофана
33'
31'
Замена
D. Doudaev
️️️️
F. Le Joncour
10'
Замена
F. Le Joncour
️️️️
L. Segovia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
РВДМ Брюссель
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
13
Shuto Abe
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Гент
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
3-4-1-2
33
Руф
27
Кандусс
4
Ватанабе
33
Торунарига
18
Самуас
4
де Сар
20
Хонг
24
Кумс
39
Фофана
99
Орбан
99
Кюйперс
3-2-4-2
5
Сиссако
44
99
Коне
7
Камара
30
Абнер
14
Двомо
30
Мерсье
11
Рен-Аделед
13
29
Гейе
33
24
Кумс
18
Геркенс
18
Геркенс
24
Кумс
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
32
32
44
3
3
44
13
8
Да Силва
8
Да Силва
13
30
Мерсье
11
11
30
Мерсье
Остались в запасе
Гент
РВДМ Брюссель
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
28
Guillaume Hubert
ВР
20
Theo Gece
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
20
Theo Gece
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - РВДМ Брюссель
5
Всего ударов по воротам
16
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
3
0
Нарушения
6
7
Офсайды
2
0
Количество передач
284
155
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
3.43
0.09
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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