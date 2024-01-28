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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - РВДМ Брюссель
Мехелен - РВДМ Брюссель: обзор матча 28 января 2024
Мехелен
28.01.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
РВДМ Брюссель
72'
П. Пфлюке
90+6'
Р. Скофс
90+8'
П. Пфлюке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - РВДМ Брюссель
ГОЛ! 3:0!
П. Пфлюке
Пас отдал
Р. Скофс
90'
+8
ГОЛ! 2:0!
Р. Скофс
Пас отдал
П. Пфлюке
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Сампайо
90'
+1
Замена
S. Abe
️️️️
М. Самбу
ГОЛ! 1:0!
П. Пфлюке
Пас отдал
К. Мрабти
72'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Л. Лаубербах
65'
Замена
Б. Антонио
️️️️
J. Van Hecke
64'
56'
Замена
И. Камара
️️️️
M. Biron
36'
Желтая карточка
М. Гейе
4'
Красная карточка
Ж. Рен-Аделед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
РВДМ Брюссель
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
Мехелен
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
13
Shuto Abe
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
3-2-2-3
1
5
Фулон
33
4
Бейтс
17
Мукау
17
Скофс
14
Пфлюке
11
Хайреманс
29
Лаубербах
28
Мрабти
6
3-2-2-4
19
Сарр
14
Сампайо
3
70
Самбу
45
Адарамола
11
Рен-Аделед
14
Двомо
7
99
29
Гейе
33
6
29
Антонио
29
Антонио
6
29
Лаубербах
14
Маледе
14
Маледе
29
Лаубербах
7
7
Камара
7
Камара
7
70
Самбу
13
13
70
Самбу
Остались в запасе
Мехелен
РВДМ Брюссель
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
37
Thibau Loeman
ЦЗ
12
Noe Rottiers
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Мехелен - РВДМ Брюссель
1
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
14
0
Нарушения
9
12
Офсайды
3
1
Количество передач
672
206
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.71
1.12
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
Новости команд
Все
Мехелен
РВДМ Брюссель
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2018.06.06 18:29
2
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28 марта
4
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2025.01.22 23:42
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