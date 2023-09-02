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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - РВДМ Брюссель
Стандард - РВДМ Брюссель: обзор матча 02 сентября 2023
Стандард
02.09.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
РВДМ Брюссель
24'
В. Канга
19'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - РВДМ Брюссель
87'
Замена
R.
️️️️
M. Biron
Замена
И. Прайс
️️️️
В. Баликвиша
82'
80'
Желтая карточка
S. Abe
70'
Замена
N. Dailly
️️️️
З. Эль Уахди
69'
Замена
М. Самбу
️️️️
К. Мерсье
65'
Желтая карточка
А. Де Сар
58'
Замена
S. Abe
️️️️
П. Двомо
Замена
Н. Огайо
️️️️
Д. Дрэгуш
58'
34'
Желтая карточка
З. Эль Уахди
ГОЛ! 1:1!
В. Канга
Пас отдал
М. Бокади
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Гейе
Пас отдал
К. Мерсье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
РВДМ Брюссель
44
Luis Segovia
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
70
Марсони Самбу
ПЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
27
Rikelmi
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
3-3-1-3
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
20
Деваэль
21
Баликвиша
21
О'Нил
6
Кавабе
61
Чанак
9
Канга
10
Дрэгуш
3
Нгой
4-2-5
7
Эль Уахди
3
4
Клаус
44
14
Двомо
30
Мерсье
33
24
Де Сар
7
29
Гейе
30
Абнер
21
Баликвиша
21
Прайс
21
Прайс
21
Баликвиша
10
Дрэгуш
39
Огайо
39
Огайо
10
Дрэгуш
30
Мерсье
70
Самбу
70
Самбу
30
Мерсье
14
Двомо
13
13
14
Двомо
7
27
27
7
7
Эль Уахди
11
11
7
Эль Уахди
Остались в запасе
Стандард
РВДМ Брюссель
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
14
Ромейн Мандл
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
28
Guillaume Hubert
ВР
8
Флоран Да Силва
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
14
Ромейн Мандл
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
8
Флоран Да Силва
ЦП
28
Sada Diallo
ЦП
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Стандард - РВДМ Брюссель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
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2025.01.22 23:42
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2024.03.22 18:41
3
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2023.09.07 08:29
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
2023.07.27 11:44
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