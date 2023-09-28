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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Юнион СЖ
РВДМ Брюссель - Юнион СЖ: обзор матча 28 сентября 2023
РВДМ Брюссель
28.09.2023, четверг, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Юнион СЖ
42'
М. Гейе
45'
П. Двомо
12'
Г. Нильссон
32'
М. Амура
90+6'
Л. Лапуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Юнион СЖ
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
Л. Лапуссен
89'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
К. Мак Аллистер
85'
Желтая карточка
М. Расмуссен
Желтая карточка
М. Сиссако
82'
80'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
Замена
S. Diallo
️️️️
П. Двомо
73'
69'
Замена
Н. Садики
️️️️
К. Пуэртас
69'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Л. Амани
69'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
56'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
S. Abe
53'
49'
Желтая карточка
Г. Нильссон
Желтая карточка
S. Abe
47'
ГОЛ! 2:2!
П. Двомо
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Гейе
Пас отдал
П. Двомо
42'
Замена
М. Сиссако
️️️️
F. Le Joncour
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Амура
Пас отдал
К. Пуэртас
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
Л. Амани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
4
Клаус
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4-3-4
4
Клаус
44
3
70
Самбу
30
Мерсье
13
14
Двомо
33
30
Абнер
29
Гейе
7
4-1-2-1-2
49
Морис
16
Берджесс
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
9
Амура
9
Нильссон
3
5
Сиссако
5
Сиссако
3
14
Двомо
28
28
14
Двомо
13
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
13
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
21
Пуэртас
27
Садики
27
Садики
21
Пуэртас
10
Амани
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Амани
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Юнион СЖ
28
Guillaume Hubert
ВР
7
Илай Камара
ЦЗ
19
Джонатан Эри
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
7
Илай Камара
ЦЗ
19
Джонатан Эри
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча РВДМ Брюссель - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
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