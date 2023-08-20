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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - РВДМ Брюссель
Брюгге - РВДМ Брюссель: обзор матча 20 августа 2023
Брюгге
20.08.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
7 : 1
Завершен
РВДМ Брюссель
14'
Ф. Зинкернагель
18'
А. Сков Ольсен
51'
И. Тиаго
62'
А. Сков Ольсен
73'
А. Нуса
77'
Т. Бьюкенан
90+1'
Ф. Абнер (АГ)
16'
Ф. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - РВДМ Брюссель
ГОЛ в свои ворота! 7:1!
Ф. Абнер
90'
+1
ГОЛ! 6:1!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
А. Сков Ольсен
77'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Нуса
76'
ГОЛ! 5:1!
А. Нуса
73'
72'
Замена
К. Мерсье
️️️️
Ф. Да Силва
72'
Замена
S. Abe
️️️️
П. Двомо
Замена
Х. Ванакен
️️️️
У. Ветлесен
70'
Замена
Д. Одои
️️️️
Ф. Зинкернагель
70'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
И. Тиаго
69'
ГОЛ! 4:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
62'
ГОЛ! 3:1!
И. Тиаго
51'
46'
Замена
М. Гейе
️️️️
S. Diallo
46'
Замена
N. Dailly
️️️️
R.
28'
Желтая карточка
S. Diallo
ГОЛ! 2:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
А. Нуса
18'
16'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Да Силва
Пас отдал
А. Де Сар
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
М. Де Куйпер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
РВДМ Брюссель
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
13
Shuto Abe
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
2-1-2-3-2
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
7
Нуса
11
Зинкернагель
17
Бьюкенан
9
Тиаго
70
Сков Ольсен
3-3-5
7
Эль Уахди
4
Клаус
3
28
8
Да Силва
14
Двомо
33
30
Абнер
27
24
Де Сар
7
11
Зинкернагель
3
Одои
3
Одои
11
Зинкернагель
10
Ветлесен
20
Ванакен
20
Ванакен
10
Ветлесен
7
Нуса
22
Скурась
22
Скурась
7
Нуса
9
Тиаго
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Тиаго
14
Двомо
13
13
14
Двомо
8
Да Силва
30
Мерсье
30
Мерсье
8
Да Силва
28
29
Гейе
29
Гейе
28
27
11
11
27
Остались в запасе
Брюгге
РВДМ Брюссель
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
20
Theo Gece
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
20
Theo Gece
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Брюгге - РВДМ Брюссель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
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