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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - РВДМ Брюссель
Андерлехт - РВДМ Брюссель: обзор матча 26 ноября 2023
Андерлехт
26.11.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
РВДМ Брюссель
74'
А. Дрейер (П)
90+1'
Л. Васкес
16'
К. Мерсье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - РВДМ Брюссель
ГОЛ! 2:1!
Л. Васкес
Пас отдал
Я. Вертонген
90'
+1
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Ритс
89'
88'
Вторая желтая
И. Камара
87'
Замена
R.
️️️️
П. Двомо
87'
Замена
N. Dailly
️️️️
К. Мерсье
82'
Желтая карточка
И. Камара
75'
Замена
L. Segovia
️️️️
М. Сиссако
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Дрейер
74'
73'
Желтая карточка
М. Гейе
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Т. Леони
62'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Флипс
62'
Желтая карточка
А. Флипс
49'
46'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Ф. Абнер
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
34'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Мерсье
Пас отдал
S. Abe
1'
Желтая карточка
Ф. Абнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
РВДМ Брюссель
4
Клаус
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
23
Romildo
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
14
Вертонген
54
Сарделла
27
Делэни
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
70
Флипс
9
Дольберг
3-4-4
4
Клаус
5
Сиссако
7
Камара
13
11
Рен-Аделед
30
Мерсье
14
Двомо
19
Эри
30
Абнер
29
Гейе
33
23
Ритс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
23
Ритс
6
Леони
29
Стройкенс
29
Стройкенс
6
Леони
70
Флипс
14
Раман
14
Раман
70
Флипс
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
5
Сиссако
44
44
5
Сиссако
30
Абнер
99
Коне
99
Коне
30
Абнер
14
Двомо
23
23
14
Двомо
30
Мерсье
11
11
30
Мерсье
Остались в запасе
Андерлехт
РВДМ Брюссель
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
28
Guillaume Hubert
ВР
28
Sada Diallo
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
28
Sada Diallo
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Статистика матча Андерлехт - РВДМ Брюссель
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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