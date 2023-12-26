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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - РВДМ Брюссель
Вестерло - РВДМ Брюссель: обзор матча 26 декабря 2023
Вестерло
26.12.2023, вторник, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
РВДМ Брюссель
14'
Г. Йоу
64'
Н. Мадсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - РВДМ Брюссель
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
А. Пьедфорт
90'
+2
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
90'
Замена
Л. Стассен
️️️️
Т. ван ден Кейбус
85'
74'
Замена
G. Hubert
️️️️
К. Мерсье
70'
Красная карточка
T. Defourny
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Мадсен
64'
Замена
Э. Байрам
️️️️
Р. Тагир
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Йоу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
РВДМ Брюссель
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
5
Бос
28
Тагир
46
Пьедфорт
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
8
Сидорчук
7
Йоу
17
Ваэзен
3-2-3-3
5
Сиссако
32
99
Коне
7
Камара
30
Абнер
30
Мерсье
13
8
Да Силва
29
Гейе
9
Мбуп
33
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
28
Тагир
23
Байрам
23
Байрам
28
Тагир
46
Пьедфорт
8
8
46
Пьедфорт
39
ван ден Кейбус
19
Стассен
19
Стассен
39
ван ден Кейбус
30
Мерсье
28
28
30
Мерсье
Остались в запасе
Вестерло
РВДМ Брюссель
20
Ник Гиллекенс
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
Остались в запасе
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
20
Theo Gece
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - РВДМ Брюссель
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
7
13
Офсайды
2
0
Количество передач
432
451
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.03
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
Новости команд
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Вестерло
РВДМ Брюссель
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