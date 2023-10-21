Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Вестерло
РВДМ Брюссель - Вестерло: обзор матча 21 октября 2023
РВДМ Брюссель
21.10.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Вестерло
64'
Ф. Да Силва
90+6'
Г. Йоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Вестерло
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Г. Йоу
Пас отдал
Т. ван ден Кейбус
90'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
К. Мерсье
88'
87'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Ю. Мацуо
Замена
N. Dailly
️️️️
И. Камара
83'
Замена
К. Мерсье
️️️️
Ж. Рен-Аделед
82'
Замена
S. Abe
️️️️
Ф. Да Силва
76'
72'
Желтая карточка
Л. Стассен
72'
Замена
М. Фриган
️️️️
Л. Стассен
72'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Р. Нойштедтер
72'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Д. Хасполат
ГОЛ! 1:0!
Ф. Да Силва
Пас отдал
И. Камара
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
РВДМ Брюссель
1
Nicolas Alavoine
ВР
4
Клаус
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Niklo Dailly
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-3-5
5
Сиссако
44
7
Камара
14
Двомо
8
Да Силва
11
Рен-Аделед
19
Эри
29
Гейе
9
Мбуп
30
Абнер
33
4-2-2-2
26
Болат
28
Тагир
32
Йорданов
25
Ромменс
23
Байрам
33
Нойштедтер
34
Хасполат
8
Сидорчук
14
Мацуо
22
Дачи
19
Стассен
8
Да Силва
13
13
8
Да Силва
11
Рен-Аделед
30
Мерсье
30
Мерсье
11
Рен-Аделед
7
Камара
11
11
7
Камара
14
Мацуо
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
14
Мацуо
34
Хасполат
24
Мадсен
24
Мадсен
34
Хасполат
19
Стассен
20
Фриган
20
Фриган
19
Стассен
33
Нойштедтер
7
Йоу
7
Йоу
33
Нойштедтер
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Вестерло
1
Nicolas Alavoine
ВР
4
Клаус
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
27
Rikelmi
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Nicolas Alavoine
ВР
4
Клаус
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
27
Rikelmi
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча РВДМ Брюссель - Вестерло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Новости команд
Все
РВДМ Брюссель
Вестерло
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
28 марта
4
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву
2025.01.22 23:42
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
28 марта
4
Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву
2025.01.22 23:42
Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото
2024.03.22 18:41
3
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
2023.09.07 08:29
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
2023.07.27 11:44
1
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+