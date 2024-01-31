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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - РВДМ Брюссель
Юнион СЖ - РВДМ Брюссель: обзор матча 31 января 2024
Юнион СЖ
31.01.2024, среда, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
РВДМ Брюссель
23'
Г. Нильссон
32'
К. Пуэртас (П)
52'
М. Амура (П)
64'
C. Alberto
90+4'
M. Biron
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - РВДМ Брюссель
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
M. Biron
Желтая карточка
Г. Франсуа
90'
+2
Замена
Г. Франсуа
️️️️
К. Терхо
89'
83'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
Желтая карточка
Л. Лапуссен
79'
77'
Желтая карточка
П. Двомо
76'
Замена
К. Мерсье
️️️️
Ж. Рен-Аделед
Замена
Х. Теклаб
️️️️
М. Амура
75'
68'
Замена
M. Biron
️️️️
И. Камара
Замена
E. Kabangu
️️️️
Г. Нильссон
67'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
67'
64'
ГОЛ! 3:1!
C. Alberto
Пас отдал
И. Камара
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Амура
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Пуэртас
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Нильссон
Пас отдал
М. Амура
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РВДМ Брюссель
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
7
Mickael Biron
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Морис
16
Берджесс
26
Сайкс
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
17
Терхо
9
Амура
9
Нильссон
4-1-2-4
70
Самбу
19
Сарр
14
Сампайо
45
Адарамола
7
Камара
11
Рен-Аделед
14
Двомо
29
Гейе
33
99
43
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
17
Терхо
19
Франсуа
19
Франсуа
17
Терхо
9
Амура
11
Теклаб
11
Теклаб
9
Амура
9
Нильссон
7
7
9
Нильссон
11
Рен-Аделед
30
Мерсье
30
Мерсье
11
Рен-Аделед
7
Камара
7
7
7
Камара
Остались в запасе
Юнион СЖ
РВДМ Брюссель
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
9
Пате Мбуп
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Юнион СЖ - РВДМ Брюссель
2
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
441
408
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
3.23
0.84
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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