Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диксон Этуху - статистика

Завершил карьеру
11 октября 1980 (46)
#20 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Нигерия | Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
22
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.05.2012
Фулхэм
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
4 : 0
28.04.2012
Фулхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Фулхэм
2 : 1
21.04.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 1
09.04.2012
Челси
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
0 : 3
07.04.2012
Фулхэм
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
2 : 1
31.03.2012
Норвич Сити
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
26.03.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0 : 3
17.03.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.03.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5 : 0
04.03.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
25.02.2012
Фулхэм
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
2 : 1
11.02.2012
Сток Сити
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
3 : 0
04.02.2012
Фулхэм
1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
1 : 1
31.12.2011
Фулхэм
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
1 : 1
26.12.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 5
21.12.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2 : 0
17.12.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
2 : 0
10.12.2011
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 0
05.12.2011
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Арсенал
1 : 1
26.11.2011
Фулхэм
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 0
19.11.2011
Фулхэм
1' - 90'
36'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1 : 3
06.11.2011
Тоттенхэм
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
29.10.2011
Фулхэм
71' - 90'
80'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 3
23.10.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
2 : 0
15.10.2011
Фулхэм
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6 : 0
02.10.2011
Куинз Парк Рейнджерс
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
0 : 0
24.09.2011
Фулхэм
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 1
28.08.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
21.08.2011
Фулхэм
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Фулхэм
0 : 0
13.08.2011
Астон Вилла
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+