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Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 04 февраля 2012
Манчестер Сити
04.02.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Фулхэм
11'
С. Агуэро (П)
30'
К. Бэйрд (АГ)
72'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Замена
Д. Писарро
️️️️
А. Джонсон
Замена
М. Геков
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
Ф. Сендерос
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
Б. Руис
️️️️
Д. Этуху
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Бэйрд
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
11
Коларов
15
Лескотт
15
Савич
4
Ричардс
18
Бэрри
14
Насри
11
Джонсон
10
Агуэро
21
Сильва
10
Джеко
4-4-1-1
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
14
Сендерос
22
Бэйрд
16
Дафф
20
Этуху
13
Мерфи
29
Дэйвис
8
Дембеле
2
Демпси
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
10
Агуэро
34
Де Йонг
34
Де Йонг
10
Агуэро
11
Джонсон
7
Писарро
7
Писарро
11
Джонсон
8
Дембеле
15
Геков
15
Геков
8
Дембеле
14
Сендерос
8
Риисе
8
Риисе
14
Сендерос
20
Этуху
22
Руис
22
Руис
20
Этуху
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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