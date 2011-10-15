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Сток Сити - Фулхэм
Сток Сити - Фулхэм: обзор матча 15 октября 2011
Сток Сити
15.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
81'
Д. Уолтерс
88'
Р. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Фулхэм
Замена
С. Диао
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:0!
Р. Делап
Пас отдал
М. Этерингтон
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
О. Са
️️️️
Э. Джонсон
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Этерингтон
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Б. Замора
Желтая карточка
Д. Мерфи
Желтая карточка
М. Апсон
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Д. Пеннант
Желтая карточка
Д. Дафф
Желтая карточка
Р. Делап
Замена
Д. Дафф
️️️️
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
17
Шоукросс
4
Апсон
36
Уилсон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
5
Делап
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
6
Риисе
14
Сидуэлл
8
Дембеле
2
Демпси
13
Мерфи
17
Джонсон
25
Замора
26
Этерингтон
15
Диао
15
Диао
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
7
Пеннант
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
8
Дембеле
16
Дафф
16
Дафф
8
Дембеле
17
Джонсон
70
Са
70
Са
17
Джонсон
Остались в запасе
Сток Сити
Фулхэм
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Фулхэм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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