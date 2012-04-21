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Фулхэм - Уиган Атлетик
Фулхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 21 апреля 2012
Фулхэм
21.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
58'
П. Погребняк
89'
Ф. Сендерос
57'
Э. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сендерос
Пас отдал
Й. Риисе
Желтая карточка
К. Фрей
Замена
К. Фрей
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
Э. Бойс
ГОЛ! 1:1!
П. Погребняк
Пас отдал
К. Демпси
ГОЛ! 0:1!
Э. Бойс
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
22
Жан Босежур
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
3
Хьюз
14
Сендерос
88
Погребняк
9
Диарра
13
Мерфи
16
Дафф
8
Дембеле
2
Демпси
4-5-1
26
Аль-Хабси
21
Алькарас
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
11
Мозес
11
МакАртур
16
МакКарти
16
Гомес
22
Босежур
9
Ди Санто
13
Мерфи
11
Фрей
11
Фрей
13
Мерфи
16
Гомес
15
Мэлони
15
Мэлони
16
Гомес
11
МакАртур
26
Уотсон
26
Уотсон
11
МакАртур
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
Остались в запасе
Фулхэм
Уиган Атлетик
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Фулхэм - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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