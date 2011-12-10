Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Фулхэм
Суонси - Фулхэм: обзор матча 10 декабря 2011
Суонси
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
57'
С. Синклейр
90+1'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Фулхэм
ГОЛ! 2:0!
Д. Грэм
Пас отдал
М. Говер
+1
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
М. Ворм
Пенальти не реализован!
К. Демпси
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Замена
О. Са
️️️️
С. Дэйвис
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Дембеле
Замена
Д. Грэм
️️️️
Л. Лита
Замена
К. Агустьен
️️️️
Л. Мур
ГОЛ! 1:0!
С. Синклейр
Пас отдал
У. Раутледж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
21
Феде Бессоне
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
23
Стивен Добби
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Ричардс
29
Колкер
7
Бриттон
7
Синклейр
21
Говер
15
Раутледж
27
Мур
18
Лита
4-4-2
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
14
Сендерос
6
Риисе
2
Демпси
8
Дембеле
20
Этуху
29
Дэйвис
17
Джонсон
22
Руис
27
Мур
15
Агустьен
15
Агустьен
27
Мур
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
18
Лита
12
Грэм
12
Грэм
18
Лита
8
Дембеле
11
Фрей
11
Фрей
8
Дембеле
29
Дэйвис
70
Са
70
Са
29
Дэйвис
Остались в запасе
Суонси
Фулхэм
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Суонси - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+