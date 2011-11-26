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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 26 ноября 2011
Арсенал
26.11.2011, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
80'
Т. Вермален
63'
Т. Вермален (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
ГОЛ! 1:1!
Т. Вермален
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Замена
М. Шамах
️️️️
А. Аршавин
Замена
П. Касами
️️️️
Й. Риисе
Замена
А. Диаби
️️️️
П. Мертезакер
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Вермален
+1
Желтая карточка
Д. Этуху
Желтая карточка
Б. Замора
Желтая карточка
А. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
22
Брайан Руис
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
8
Мусса Дембеле
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Марцел Геков
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Щесны
11
Сантос
4
Вермален
4
Мертезакер
5
Джуру
8
Сонг
8
Артета
21
Рэмзи
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-4-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
14
Сендерос
6
Риисе
22
Руис
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
8
Дембеле
25
Замора
4
Мертезакер
5
Диаби
5
Диаби
4
Мертезакер
21
Рэмзи
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Рэмзи
28
Аршавин
27
Шамах
27
Шамах
28
Аршавин
6
Риисе
23
Касами
23
Касами
6
Риисе
25
Замора
17
Джонсон
17
Джонсон
25
Замора
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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