Hrvoje Ilić - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Hrvoje Ilić
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hrvoje Ilić
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|19
|3
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|1' -37'
|Рух (Львов)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|30.03.2024
|46' -90'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|16.03.2024
|1' -46'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|03.03.2024
|1' -57'
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|57'
|23.02.2024
|1' -70'
|ЛНЗ (Черкасы)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|45' 55'
|09.12.2023
|1' -84'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:2
|Заря (Луганск)
|02.12.2023
|1' -74'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|25.11.2023
|1' -75'
|Минай (Минай)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|12.11.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Динамо (Киев)
|06.11.2023
|1' -62'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|01.10.2023
|1' -86'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Рух (Львов)
|42'
|23.09.2023
|1' -71'
|Ворскла (Полтава)
|1:4
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.09.2023
|1' -88'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Верес (Ровно)
|85' 86'
|03.09.2023
|1' -74'
|Колос (Ковалевка)
|0:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|68'
|20.08.2023
|1' -81'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|13.08.2023
|1' -65'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|06.08.2023
|1' -58'
|Заря (Луганск)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30.07.2023
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)