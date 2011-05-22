Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джонатан Грининг - статистика

Завершил карьеру
2 января 1979 (47)
#14 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
9
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2 : 2
22.05.2011
Арсенал
1' - 66'
56'
54'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
15.05.2011
Фулхэм
1' - 90'
5'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2 : 5
09.05.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
0 : 3
30.04.2011
Фулхэм
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
23.04.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
09.04.2011
Фулхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2 : 1
19.03.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
3 : 2
05.03.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
1 : 1
27.02.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
0 : 0
14.02.2011
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 2
05.02.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
1 : 0
02.02.2011
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1 : 0
26.01.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
15.01.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
3 : 0
04.01.2011
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 0
01.01.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
0 : 2
28.12.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1 : 3
26.12.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 0
11.12.2010
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
2 : 1
04.12.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1 : 1
27.11.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 4
21.11.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ньюкасл
0 : 0
13.11.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1 : 0
10.11.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1 : 1
06.11.2010
Астон Вилла
1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Фулхэм
2 : 0
30.10.2010
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2 : 1
23.10.2010
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 2
16.10.2010
Тоттенхэм
1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 1
02.10.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
0 : 0
25.09.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Блэкберн
1 : 1
18.09.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
2 : 1
11.09.2010
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Блэкпул
2 : 2
28.08.2010
Фулхэм
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Фулхэм
2 : 2
22.08.2010
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Болтон
0 : 0
14.08.2010
Фулхэм
Был в запасе
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
1
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
9
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+