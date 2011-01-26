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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 26 января 2011
Ливерпуль
26.01.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
51'
Д. Пэйнтсил (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Кейт
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Дафф
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
8
Мусса Дембеле
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
27
Данни Уилсон
ЛЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
16
Келли
29
Поульсен
8
Джеррард
14
Мейрелеш
11
Родригес
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
13
Стокдейл
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
16
Дафф
14
Сидуэлл
13
Мерфи
2
Демпси
8
Дембеле
17
Джонсон
29
Поульсен
6
Аурелио
6
Аурелио
29
Поульсен
7
Кейт
26
Шелви
26
Шелви
7
Кейт
16
Дафф
20
Гера
20
Гера
16
Дафф
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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