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Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 04 января 2011
Фулхэм
04.01.2011, вторник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Вест Бромвич
45+1'
С. Дэйвис
56'
К. Демпси
65'
Б. Хангеланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Желтая карточка
П. Одемвингие
Замена
Э. Джонсон
️️️️
К. Демпси
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
С. Дэйвис
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 3:0!
Б. Хангеланд
Пас отдал
С. Дэйвис
Замена
М. Фортуне
️️️️
Ю. Мулумбу
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Камара
ГОЛ! 2:0!
К. Демпси
Пас отдал
С. Дэйвис
ГОЛ! 1:0!
С. Дэйвис
+1
Замена
Н. Шори
️️️️
М. Чех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
2
Джеймс Херст
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
4-5-1
13
Стокдейл
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
16
Дафф
15
Камара
4-5-1
33
Карсон
2
Херст
51
Зуиверлон
18
Хара
16
Чех
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
18
Дорранс
7
Томас
27
Одемвингие
2
Демпси
0
Джонсон
0
Джонсон
2
Демпси
15
Камара
20
Гера
20
Гера
15
Камара
29
Дэйвис
8
Риисе
8
Риисе
29
Дэйвис
16
Чех
3
Шори
3
Шори
16
Чех
7
Моррисон
10
Кокс
10
Кокс
7
Моррисон
21
Мулумбу
32
Фортуне
32
Фортуне
21
Мулумбу
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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