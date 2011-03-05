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Фулхэм - Блэкберн
Фулхэм - Блэкберн: обзор матча 05 марта 2011
Фулхэм
05.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
37'
Д. Дафф
59'
Д. Дафф
89'
Б. Замора (П)
45'
Г. Хэнли
65'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Блэкберн
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Б. Эмертон
️️️️
М. Сальгадо
Желтая карточка
Г. Хэнли
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Замора
Замена
Р. Рочина
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Д. Робертс
Замена
Г. Какута
️️️️
М. Дембеле
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
Г. Живе
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:2!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Д. Робертс
Желтая карточка
К. Бэйрд
ГОЛ! 2:1!
Д. Дафф
Пас отдал
М. Дембеле
ГОЛ! 1:1!
Г. Хэнли
ГОЛ! 1:0!
Д. Дафф
Пас отдал
Д. Этуху
Желтая карточка
Д. Этуху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
25
Бобби Замора
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
30
Сальсидо
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
13
Мерфи
2
Демпси
8
Дембеле
20
Этуху
16
Дафф
17
Джонсон
3-2-3-2
17
Робинсон
13
Ольссон
4
Хэнли
4
Самба
2
Сальгадо
28
Живе
15
Н'Зонзи
13
Джонс
30
Хойлетт
92
Диуф
33
Робертс
8
Дембеле
5
Какута
5
Какута
8
Дембеле
13
Мерфи
25
Замора
25
Замора
13
Мерфи
28
Живе
8
Педерсен
8
Педерсен
28
Живе
2
Сальгадо
7
Эмертон
7
Эмертон
2
Сальгадо
30
Хойлетт
16
Рочина
16
Рочина
30
Хойлетт
Остались в запасе
Фулхэм
Блэкберн
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
31
Марк Банн
ВР
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Фулхэм - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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