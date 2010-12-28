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Сток Сити - Фулхэм
Сток Сити - Фулхэм: обзор матча 28 декабря 2010
Сток Сити
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
4'
К. Бэйрд
11'
К. Бэйрд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Фулхэм
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
М. Уилсон
️️️️
Э. Уилкинсон
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Уолтерс
11'
ГОЛ! 0:2!
К. Бэйрд
Пас отдал
Э. Джонсон
ГОЛ! 0:1!
К. Бэйрд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Коллинс
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Джонс
19
Уолтерс
4-5-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
22
Бэйрд
16
Дафф
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
29
Дэйвис
17
Джонсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
36
Уилсон
28
Уилкинсон
19
Уолтерс
19
Фуллер
19
Фуллер
19
Уолтерс
26
Этерингтон
9
Шанли
9
Шанли
26
Этерингтон
Остались в запасе
Сток Сити
Фулхэм
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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