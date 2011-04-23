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Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 23 апреля 2011
Вулверхэмптон
23.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
22'
С. Флетчер
80'
Э. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Крэддок
+3
Замена
М. Кайтли
️️️️
А. Гедиура
Замена
Э. Джонсон
️️️️
К. Демпси
ГОЛ! 1:1!
Э. Джонсон
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Б. Замора
️️️️
Э. Гудьонсен
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
К. Бэйрд
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Хенри
Желтая карточка
Р. Стирмен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
3-5-1-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
6
Берра
6
Крэддок
23
О'Хара
10
Мильяш
3
Уорд
6
Гедиура
16
Джарвис
20
Хенри
26
Флетчер
4-5-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
30
Сальсидо
22
Гудьонсен
14
Сидуэлл
8
Дембеле
13
Мерфи
29
Дэйвис
2
Демпси
10
Мильяш
28
Мансьенн
28
Мансьенн
10
Мильяш
6
Гедиура
28
Кайтли
28
Кайтли
6
Гедиура
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
13
Мерфи
5
Какута
5
Какута
13
Мерфи
2
Демпси
17
Джонсон
17
Джонсон
2
Демпси
22
Гудьонсен
25
Замора
25
Замора
22
Гудьонсен
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
1
Маркус Ханеманн
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Мулинекс
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