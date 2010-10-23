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Вест Бромвич - Фулхэм
Вест Бромвич - Фулхэм: обзор матча 23 октября 2010
Вест Бромвич
23.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
17'
Ю. Мулумбу
40'
М. Фортуне
9'
С. Карсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Фулхэм
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Томас
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
К. Бэйрд
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Камара
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Й. Ольссон
Замена
Р. Беднар
️️️️
М. Фортуне
ГОЛ! 2:1!
М. Фортуне
Пас отдал
Д. Томас
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
К. Брант
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Карсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
3-2-4-1
33
Карсон
18
Хара
13
Ольссон
30
Тамаш
3
Шори
20
Шарнер
7
Томас
11
Брант
7
Моррисон
21
Мулумбу
32
Фортуне
3-2-3-1-1
32
Шварцер
3
Хьюз
4
Хангеланд
22
Бэйрд
12
Келли
30
Сальсидо
8
Дембеле
2
Демпси
14
Грининг
20
Гера
15
Камара
13
Ольссон
19
Ибаньес
19
Ибаньес
13
Ольссон
32
Фортуне
19
Беднар
19
Беднар
32
Фортуне
7
Томас
22
Тчои
22
Тчои
7
Томас
22
Бэйрд
8
Риисе
8
Риисе
22
Бэйрд
15
Камара
17
Джонсон
17
Джонсон
15
Камара
Остались в запасе
Вест Бромвич
Фулхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
0
Эдди Джонсон
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
0
Эдди Джонсон
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Вест Бромвич - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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