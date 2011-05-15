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Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 15 мая 2011
Бирмингем Сити
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
5'
Б. Хангеланд
49'
Б. Хангеланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
Замена
З. Гера
️️️️
К. Демпси
Желтая карточка
К. Демпси
Желтая карточка
Э. Гудьонсен
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
К. Дэйвис
️️️️
М. Йиранек
Желтая карточка
К. Сальсидо
Желтая карточка
Э. Джонсон
Замена
Ж. Босежур
️️️️
С. Парнаби
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Б. Замора
Замена
А. Глеб
️️️️
Л. Бойер
ГОЛ! 0:2!
Б. Хангеланд
ГОЛ! 0:1!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Д. Грининг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Золтан Гера
АП
4-4-2
12
Фостер
25
Йиранек
12
Парнаби
28
Джонсон
2
Карр
8
Бойер
7
Ларссон
16
Фергюсон
21
Бентли
27
Дербишир
9
Филлипс
4-4-2
32
Шварцер
3
Хьюз
14
Сендерос
4
Хангеланд
30
Сальсидо
13
Мерфи
14
Сидуэлл
2
Демпси
14
Грининг
25
Замора
17
Джонсон
25
Йиранек
33
Дэйвис
33
Дэйвис
25
Йиранек
12
Парнаби
22
Босежур
22
Босежур
12
Парнаби
8
Бойер
11
Глеб
11
Глеб
8
Бойер
25
Замора
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
25
Замора
13
Мерфи
20
Этуху
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
20
Гера
20
Гера
2
Демпси
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
18
Кейт Фахи
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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