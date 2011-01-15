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Уиган Атлетик - Фулхэм
Уиган Атлетик - Фулхэм: обзор матча 15 января 2011
Уиган Атлетик
15.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
57'
У. Родальега
86'
Э. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Фулхэм
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
+2
Желтая карточка
У. Родальега
Желтая карточка
Э. Джонсон
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Б. Уотсон
ГОЛ! 1:1!
Э. Джонсон
Пас отдал
К. Демпси
Замена
Э. Джонсон
️️️️
С. Дэйвис
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Стам
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Замена
М. Дембеле
️️️️
Д. Камара
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
А. Алькарас
+2
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Диоманси Камара
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Золтан Гера
АП
17
Энди Джонсон
ЦФ
3-2-4-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
2
Гохури
8
Стам
26
Уотсон
17
Диаме
6
Томас
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
4-5-1
13
Стокдейл
44
Пэйнтсил
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
16
Дафф
2
Демпси
20
Этуху
13
Мерфи
29
Дэйвис
15
Камара
8
Стам
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Стам
26
Уотсон
9
Ди Санто
9
Ди Санто
26
Уотсон
15
Камара
8
Дембеле
8
Дембеле
15
Камара
29
Дэйвис
17
Джонсон
17
Джонсон
29
Дэйвис
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Фулхэм
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Фулхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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