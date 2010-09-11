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Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 11 сентября 2010
Фулхэм
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
49'
М. Дембеле
90'
М. Дембеле
10'
Й. ван Дамм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Желтая карточка
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Вторая желтая
К. Берра
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
А. Гедиура
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
Э. Джонсон
️️️️
К. Демпси
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
К. Берра
Желтая карточка
М. Джарвис
Замена
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
С. Уорд
ГОЛ! 1:1!
М. Дембеле
Замена
С. Флетчер
️️️️
Й. ван Дамм
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Пэйнтсил
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Замена
З. Гера
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
М. Мансьенн
10'
ГОЛ! 0:1!
Й. ван Дамм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
2
Демпси
20
Этуху
13
Мерфи
8
Дембеле
25
Замора
3-2-3-2
1
Ханеманн
28
Мансьенн
6
Берра
6
Крэддок
44
Фоли
37
ван Дамм
20
Хенри
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
2
Демпси
0
Джонсон
0
Джонсон
2
Демпси
44
Пэйнтсил
22
Бэйрд
22
Бэйрд
44
Пэйнтсил
25
Замора
20
Гера
20
Гера
25
Замора
9
Эбанкс-Блейк
6
Гедиура
6
Гедиура
9
Эбанкс-Блейк
37
ван Дамм
26
Флетчер
26
Флетчер
37
ван Дамм
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
13
Нил Этеридж
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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