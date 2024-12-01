Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабио - статистика

Гремио
Завершил карьеру
9 июля 1990 (36), Петрополис
#2 | Защитник
183 см | 77 кг
Бразилия | Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
11
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 2
21.11.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
1 : 0
09.11.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
2 : 2
03.11.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.10.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
3 : 1
05.10.2024
Форталеза
Был в запасе
90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крисиума
0 : 1
25.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 2
17.08.2024
Баия
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 3
11.08.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
04.08.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 0
29.07.2024
Васко да Гама
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
1 : 2
26.07.2024
Гремио
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.07.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
30.06.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
27.06.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гремио
1 : 2
17.06.2024
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
2 : 1
14.06.2024
Гремио
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
0 : 2
01.06.2024
Брагантино
1' - 90'
23'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Был в запасе
Главные новости
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
1
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
1
Стало известно, какую зарплату предложили экс-игроку «Интера» в «Рубине»
10:29
В ЦСКА сказали, подпишут ли свободного агента
09:47
1
Ловчев – Карпину: «Что ты такого сделал как тренер?»
09:39
6
Ловчев оценил количество договорных матчей в РПЛ
09:10
1
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+