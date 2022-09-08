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    Фабио - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Фабио Перейра
    Фамилия Да Силва
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Родной город Петрополис
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -5' Олимпиакос (Пирей) 0:2 Нант (Нант)
    27.10.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    15.09.2022 1' -90' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
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