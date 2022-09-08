Фабио - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Фабио Перейра
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Петрополис
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Фабио Перейра
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Петрополис
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -5'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Нант (Нант)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|15.09.2022
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Нант (Нант)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)