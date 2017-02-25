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    Гаэль Данич - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Гаэль
    Фамилия Данич
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 ноября 1981 (41 год)
    Рост 176
    Вес 71
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 27 4 1 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -82' Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    77'
    14.05.2017 45' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    86'
    06.05.2017 58' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 65' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    22.04.2017 68' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    01.04.2017 70' -90' Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    04.03.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    70'
    01.03.2017 1' -85' Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    69'
    25.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 1' -83' Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    11.02.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 39' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 1' -77' Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    20.01.2017 1' -80' Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    17.12.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    63'
    10.12.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    23' 83'
    03.12.2016 1' -81' Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    38'
    30.11.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    49' 40'
    27.11.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    05.11.2016 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
    1'
    29.10.2016 1' -70' Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 59' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    15.10.2016 1' -57' Бастия (Бастия) 1:2 Анжер (Анжер)
    01.10.2016 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    24.09.2016 1' -72' Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    27'
    21.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    10.09.2016 90' -90' Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    27.08.2016 1' -66' Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    12.08.2016 58' -90' Бастия (Бастия) 0:1 ПСЖ (Париж)
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