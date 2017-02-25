Гаэль Данич - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Гаэль
|Фамилия
|Данич
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|71
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Гаэль
|Фамилия
|Данич
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|27
|4
|1
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -82'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|77'
|14.05.2017
|45' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|86'
|06.05.2017
|58' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|29.04.2017
|65' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|22.04.2017
|68' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.04.2017
|70' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|04.03.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|70'
|01.03.2017
|1' -85'
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|69'
|25.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|1' -83'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|04.02.2017
|39' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|28.01.2017
|1' -77'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|20.01.2017
|1' -80'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|14.01.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|17.12.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|63'
|10.12.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|23' 83'
|03.12.2016
|1' -81'
|Монако (Монако)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|38'
|30.11.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|49' 40'
|27.11.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|05.11.2016
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|1'
|29.10.2016
|1' -70'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|59' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|15.10.2016
|1' -57'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|24.09.2016
|1' -72'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|27'
|21.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|10.09.2016
|90' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|27.08.2016
|1' -66'
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|12.08.2016
|58' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)