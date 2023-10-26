Жулио - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Жулио
|Фамилия
|Гонсалвеш
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Жулио
|Фамилия
|Гонсалвеш
|Команда
|Америка Минейро
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.12.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Баия (Салвадор)
|30.11.2023
|1' -78'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15'
|27.11.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|13.11.2023
|1' -87'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Коритиба (Коритиба)
|05.11.2023
|46' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2023
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|20.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|04.09.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|13.08.2023
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|07.08.2023
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:4
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.07.2023
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|04.06.2023
|80' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|87'