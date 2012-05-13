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Лаутаро Акоста
Статистика
Лаутаро Акоста - статистика
Завершил карьеру
14 марта 1988 (38)
#9 | Нападающий
168 см | 64 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
21
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2 : 4
13.05.2012
Осасуна
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
2 : 1
05.05.2012
Расинг
1' - 66'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
1' - 84'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.04.2012
Расинг
1' - 90'
38'
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
57' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
67' - 90'
90'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
4 : 2
03.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
1' - 78'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
18.02.2012
Расинг
1' - 78'
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
0 : 0
11.02.2012
Атлетико
59' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1 : 1
04.02.2012
Расинг
55' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
2 : 2
29.01.2012
Валенсия
1' - 69'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
1' - 83'
Испания. Примера, 17 тур
Расинг
0 : 0
18.12.2011
Реал Сосьедад
69' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 1
11.12.2011
Расинг
60' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
62' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 0
25.09.2011
Расинг
1' - 22'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 0
18.09.2011
Расинг
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
0 : 0
11.09.2011
Леванте
1' - 80'
63'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
4 : 3
27.08.2011
Расинг
1' - 64'
14'
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