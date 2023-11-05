Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Герман Гельмуйден - статистика

Завершил карьеру
22 января 2002 (24), Берум
#10 | Полузащитник
175 см
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стабек
13
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стабек
1 : 0
08.10.2023
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стабек
5 : 2
04.10.2023
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стабек
0 : 1
17.09.2023
Бранн
72' - 90'
76'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
2 : 1
03.09.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
1 : 0
20.08.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стабек
0 : 1
29.07.2023
Мольде
1' - 57'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
ХамКам
3 : 2
23.07.2023
Стабек
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Стабек
0 : 1
16.07.2023
Викинг
80' - 90'
85'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
Был в запасе
88'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Стабек
0 : 1
03.07.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Тромсе
2 : 1
25.06.2023
Стабек
66' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Стабек
2 : 2
11.06.2023
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Лиллестрем
3 : 1
04.06.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Стабек
2 : 1
29.05.2023
Волеренга
52' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
4 : 1
16.05.2023
Стабек
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Стабек
1 : 0
13.05.2023
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
2 : 3
30.04.2023
Стабек
1' - 90'
30'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стабек
3 : 0
23.04.2023
Хаугесунд
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
4 : 0
16.04.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стабек
0 : 0
10.04.2023
Одд
Был в запасе
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
11
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+