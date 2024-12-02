Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Горбач - статистика

Сморгонь
Завершил карьеру
13 марта 2000 (26), Гродно
#23 | Нападающий
179 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
20
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Сморгонь
1 : 0
02.12.2024
Динамо Мн
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
7 : 4
28.11.2024
Сморгонь
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
0 : 0
23.11.2024
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 0
09.11.2024
Сморгонь
64' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
1 : 0
03.11.2024
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
2 : 0
19.10.2024
Шахтер
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Ислочь
3 : 2
05.10.2024
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
2 : 1
22.09.2024
Сморгонь
1' - 90'
81'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
0 : 4
14.09.2024
Торпедо-БелАЗ
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 1
30.08.2024
Сморгонь
66' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
24.08.2024
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
18.08.2024
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 2
10.08.2024
Динамо-Брест
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Сморгонь
0 : 0
06.07.2024
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 0
29.06.2024
Сморгонь
64' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
4 : 1
21.06.2024
Слуцк
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Арсенал
2 : 0
16.06.2024
Сморгонь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
3 : 3
31.05.2024
Славия-Мозырь
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Шахтер
2 : 2
26.05.2024
Сморгонь
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
1 : 1
16.05.2024
Ислочь
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
0 : 1
10.05.2024
Сморгонь
1' - 77'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
58' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
1' - 81'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь
1' - 90'
78'
Главные новости
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+