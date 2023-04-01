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    Павел Горбач - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Андреевич
    Фамилия Горбач
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 марта 2000 (23 года)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 1' - 69' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 1' -69' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
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