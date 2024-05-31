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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Славия-Мозырь
Сморгонь - Славия-Мозырь: обзор матча 31 мая 2024
Сморгонь
31.05.2024, пятница, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
52'
К. Леонович
54'
К. Леонович
83'
А. Станкевич
39'
П. Чикида
79'
В. Ложкин
86'
И. Грудько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Славия-Мозырь
Желтая карточка
Я. Камара
89'
86'
ГОЛ! 3:3!
И. Грудько
ГОЛ! 3:2!
А. Станкевич
Пас отдал
Я. Камара
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
В. Ложкин
Пас отдал
В. Полоз
Замена
А. Станкевич
️️️️
Т. Луцевич
79'
72'
Замена
А. Чиж
️️️️
Г. Бугулов
Замена
А. Копытич
️️️️
П. Горбач
70'
65'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
К. Кириленко
58'
Замена
И. Грудько
️️️️
С. Сазончик
58'
Замена
Е. Иваненко
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 2:1!
К. Леонович
Пас отдал
Т. Луцевич
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Леонович
Пас отдал
Т. Луцевич
52'
Замена
К. Леонович
️️️️
П. Селезнев
46'
46'
Замена
️️️️
А. Джигеро
39'
ГОЛ! 0:1!
П. Чикида
Желтая карточка
А. Шалашников
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
5
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
90
Иван Грудько
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
3-4-2-1
1
Новичков
14
Шубович
42
Джон
25
Туре
50
Шалашников
66
Камара
5
Селезнев
44
Луцевич
27
Гаевой
20
Алиу
23
Горбач
3-3-3-1
1
Козлов
27
Чикида
2
Шемрук
28
Бугулов
31
Залеский
6
Кузнецов
12
Иванов
13
Полоз
88
Кириленко
49
Джигеро
25
Ложкин
44
Луцевич
23
Станкевич
23
Станкевич
44
Луцевич
23
Горбач
17
Копытич
17
Копытич
23
Горбач
5
Селезнев
9
Леонович
9
Леонович
5
Селезнев
Сазончик
90
Грудько
90
Грудько
Сазончик
1
Козлов
22
Иваненко
22
Иваненко
1
Козлов
28
Бугулов
2
Чиж
2
Чиж
28
Бугулов
10
Сазончик
10
Сазончик
88
Кириленко
26
Тихоновский
26
Тихоновский
88
Кириленко
Остались в запасе
Сморгонь
Славия-Мозырь
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
78
Максим Яблонский
ПП
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
30
Артем Сороко
ВР
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
78
Максим Яблонский
ПП
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Сморгонь - Славия-Мозырь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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