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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Сморгонь
Арсенал - Сморгонь: обзор матча 16 июня 2024
Арсенал
16.06.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сморгонь
51'
Д. Годяев
53'
Д. Радиковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Сморгонь
Замена
А. Петренко
️️️️
Д. Годяев
82'
73'
Замена
В. Далидович
️️️️
П. Селезнев
Замена
Д. Матяш
️️️️
Д. Радиковский
71'
Замена
А. Левковец
️️️️
А. Скшинецкий
71'
64'
Замена
А. Тишко
️️️️
К. Леонович
64'
Замена
В. Лихтин
️️️️
М. Гаевой
ГОЛ! 2:0!
Д. Радиковский
Пас отдал
А. Агеев
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Годяев
51'
46'
Замена
А. Копытич
️️️️
П. Горбач
Желтая карточка
Д. Радиковский
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Арсенал
41
Максим Плотников
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
4-1-1-1
1
Санько
59
Погостнов
72
Позняк
47
Годяев
66
Агеев
51
Скшинецкий
11
Ловец
37
Радиковский
3-1-3-1-1
1
Новичков
42
Джон
14
Шубович
44
Луцевич
5
Селезнев
78
Яблонский
27
Гаевой
20
Алиу
9
Леонович
23
Горбач
51
Скшинецкий
7
Левковец
7
Левковец
51
Скшинецкий
47
Годяев
34
Петренко
34
Петренко
47
Годяев
37
Радиковский
25
Матяш
25
Матяш
37
Радиковский
9
Леонович
27
Тишко
27
Тишко
9
Леонович
27
Гаевой
30
Лихтин
30
Лихтин
27
Гаевой
23
Горбач
17
Копытич
17
Копытич
23
Горбач
5
Селезнев
11
Далидович
11
Далидович
5
Селезнев
Остались в запасе
Арсенал
Сморгонь
41
Максим Плотников
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Артем Станкевич
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Арсенал - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
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