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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Сморгонь
Днепр - Сморгонь: обзор матча 22 сентября 2024
Днепр
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
67'
И. Болтрушевич
85'
G. Brito
81'
П. Горбач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Сморгонь
Замена
N. Sobolev
️️️️
Ю. Клочков
90'
+1
88'
Вторая желтая
А. Тишко
ГОЛ! 2:1!
G. Brito
85'
85'
Замена
А. Копытич
️️️️
К. Леонович
Замена
П. Бордуков
️️️️
Н. Краснов
84'
Замена
G. Brito
️️️️
R. Margiev
84'
81'
ГОЛ! 1:1!
П. Горбач
77'
Замена
К. Интсоен
️️️️
М. Аскаров
Желтая карточка
Е. Генералов
72'
ГОЛ! 1:0!
И. Болтрушевич
67'
63'
Замена
П. Селезнев
️️️️
М. Бамба
46'
Замена
М. Дуксо
️️️️
Р. Гиберо
40'
Желтая карточка
А. Тишко
Желтая карточка
R. Margiev
33'
31'
Желтая карточка
А. Левковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Днепр
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Матвей Дуксо
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
4-1-4-1
54
Генералов
26
Юркевич
22
Болтрушевич
23
Дунаев
22
Лукашов
21
Вершинин
37
17
90
55
Краснов
7
Клочков
3-2-2-1-2
1
Новичков
27
Тишко
50
Шалашников
72
Аскаров
30
Лихтин
66
Камара
2
Бамба
7
Левковец
9
Леонович
19
Гиберо
23
Горбач
37
77
77
37
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
7
Клочков
11
11
7
Клочков
72
Аскаров
3
Интсоен
3
Интсоен
72
Аскаров
2
Бамба
5
Селезнев
5
Селезнев
2
Бамба
19
Гиберо
17
Дуксо
17
Дуксо
19
Гиберо
9
Леонович
17
Копытич
17
Копытич
9
Леонович
Остались в запасе
Днепр
Сморгонь
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Днепр - Сморгонь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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