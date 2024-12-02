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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Динамо Мн
Сморгонь - Динамо Мн: обзор матча 02 декабря 2024
Сморгонь
02.12.2024, понедельник, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
44'
М. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Динамо Мн
Желтая карточка
А. Шалашников
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
П. Седько
Желтая карточка
А. Копытич
90'
+3
71'
Замена
М. Будько
️️️️
В. Хващинский
71'
Замена
П. Седько
️️️️
Р. Адеола
60'
Замена
М. Михайрин
️️️️
В. Кролик
Замена
П. Горбач
️️️️
М. Гаевой
60'
58'
Вторая желтая
Д. Силинский
ГОЛ! 1:0!
М. Бамба
44'
27'
Желтая карточка
Д. Силинский
12'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Д. Подстрелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Владислав Кролик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
97
Василий Чернявский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Динамо Мн
35
Ivan Frolov
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Максим Будько
ЦФ
4-2-2-2
19
Азарко
3
Интсоен
50
Шалашников
44
Луцевич
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
27
Гаевой
2
Бамба
17
Копытич
9
Леонович
1-2-3-1-3
13
Шимакович
5
Апетенок
3
Окоро
19
Силинский
20
Школик
78
Соколовский
17
Кролик
98
Подстрелов
97
Чернявский
7
Адеола
10
Хващинский
27
Гаевой
23
Горбач
23
Горбач
27
Гаевой
17
Кролик
88
Михайрин
88
Михайрин
17
Кролик
7
Адеола
26
Седько
26
Седько
7
Адеола
98
Подстрелов
10
Жердев
10
Жердев
98
Подстрелов
10
Хващинский
8
Будько
8
Будько
10
Хващинский
Остались в запасе
Сморгонь
Динамо Мн
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
35
Ivan Frolov
ВР
49
Артем Каратай
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
35
Ivan Frolov
ВР
49
Артем Каратай
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Сморгонь - Динамо Мн
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
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