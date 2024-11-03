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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Сморгонь - Арсенал
Сморгонь - Арсенал: обзор матча 03 ноября 2024
Сморгонь
03.11.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
57'
В. Лихтин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сморгонь - Арсенал
Желтая карточка
М. Аскаров
90'
+2
Желтая карточка
А. Шалашников
86'
Замена
А. Тишко
️️️️
К. Леонович
86'
84'
Замена
Р. Вегеря
️️️️
Атила
82'
Желтая карточка
А. Позняк
75'
Замена
Д. Матяш
️️️️
В. Арутюнян
Замена
М. Бамба
️️️️
М. Гаевой
75'
63'
Замена
Е. Бабич
️️️️
А. Агеев
ГОЛ! 1:0!
В. Лихтин
57'
45'
+2
Желтая карточка
А. Агеев
42'
Желтая карточка
Д. Годяев
35'
Желтая карточка
А. Скшинецкий
Желтая карточка
А. Левковец
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
4-2-2-1-1
19
Азарко
44
Луцевич
3
Интсоен
72
Аскаров
50
Шалашников
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
27
Гаевой
9
Леонович
19
Гиберо
3-4-1-1
1
Санько
2
Чиж
47
Годяев
72
Позняк
66
Агеев
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
99
Волков
11
Ловец
41
Лутик
9
Леонович
27
Тишко
27
Тишко
9
Леонович
27
Гаевой
2
Бамба
2
Бамба
27
Гаевой
2
Атила
5
Вегеря
5
Вегеря
2
Атила
66
Агеев
15
Бабич
15
Бабич
66
Агеев
89
Арутюнян
25
Матяш
25
Матяш
89
Арутюнян
Остались в запасе
Сморгонь
Арсенал
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
35
Aleksey Vasilyev
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Сморгонь - Арсенал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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