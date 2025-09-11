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Алексей Еременко
Новости
Алексей Еременко - новости
Завершил карьеру
24 марта 1983 (43)
#20 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Финляндия | Россия
Статистика
Новости
Фото
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
Отец Еременко объяснил, почему Роман в 2021 году покинул «Ростов» и приостановил карьеру
2022.07.30 10:00
3
Отец Еременко: «Клубы из России не интересовались Романом, да и сам он не хотел возвращаться туда»
2022.07.28 12:51
1
Алексей Еременко: «Рома не хочет возвращаться в Россию. Надеется подыскать что-то поспокойнее»
2022.05.13 10:46
3
Алексей Еременко: «Рома был близок к переходу в «Монако», «Барса» проявляла интерес. И тут история с кокаином»
2022.05.13 09:55
1
Алексей Еременко – о скаутской работе: «Ищу футболистов в джунглях»
2021.02.14 11:12
Алексей Еременко: «Роман будет играть в «Спартаке» лучше, чем до дисквалификации»
2018.08.14 20:24
2
«Спартак» проявляет интерес к младшему из братьев Еременко
2017.12.15 15:06
26
Алексей Еременко стал агентом своего младшего брата – Сергея
2017.10.20 07:53
Алексей Еременко: «Просто вычеркнули Романа на два года из футбола»
2017.10.19 11:14
11
Алексей Еременко: «Рома не впадает в отчаяние и нормально живет»
2017.01.10 13:32
13
Левченко: «Знал, что Еременко употреблял кокаин»
2016.11.24 21:17
15
В Финляндии выпустили книгу о семье Еременко
2016.11.12 13:18
3
Еременко: «У «Оренбурга» семь человек стояли в защите»
2016.08.08 18:42
4
Алексей Еременко: «Бэйл – это Аршавин для сборной Уэльса на нынешнем Евро»
2016.07.03 13:37
ЦСКА - «Волеренга». Онлайн-трансляция
2016.02.03 20:40
2
Алексей Еременко: «Роман мечтает о «Барселоне», но все мы мечтаем»
2016.01.11 11:33
3
Алексей Еременко: «Роман правильно поступил, выбрав ЦСКА»
2016.01.06 08:10
5
Форвард ЦСКА может быть вновь арендован финским «Яро»
2015.12.18 00:28
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