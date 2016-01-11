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    • Алексей Еременко: «Роман мечтает о «Барселоне», но все мы мечтаем»

    Алексей Еременко: «Роман мечтает о «Барселоне», но все мы мечтаем»

    Алексей Еременко рассказал о том, где хочет играть его сын, полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

    «Рома — игрок командный. И я говорю так не потому, что он мой сын. Он чувствует ритм игры, может выдать пас, работает в обороне, прессингует. В каждом матче он, как и Дзагоев, пробегает по 12 километров! Объем работы — сумасшедший. Качество работы с мячом — сумасшедшее. И я скажу прямо: Рома заиграл бы в любой команде, вообще в любой. Он интеллигентный, умный игрок, видит поле, умеет создать игровое пространство и качественно дать пас в любой ситуации, отдать удобно и вовремя. И нанести завершающий удар. Так что для меня не стало сюрпризом, что без него «армейцы» потеряли свою игру. И игроки сами скучали, когда его не было на поле. Мечтает ли он об игре в большой команде? «Барселона» для него действительно мечта жизни. Но все мы мечтаем», – сказал Еременко-старший.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2016 11:33
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    Комментарии (4)
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    castromen
    1452511375
    Еременко играет 1-1,5 месяца в сезоне,потом хандрит.Средний игрок.
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    ologreds
    1694996438
    numo454446
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