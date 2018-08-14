Алексей Еременко: «Роман будет играть в «Спартаке» лучше, чем до дисквалификации»

Брат полузащитника «Спартака» Романа Еременко Алексей прокомментировал скорое возвращение хавбека на поле. Финн отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

«Мне очень приятно, что мои братья в «Спартаке». Я сам сейчас в юрмальском. В московский мечтал попасть, но не все мечты сбываются. Слава богу, у братьев получилось.

Рома два года бегал, носился. Посмотрим на него, когда выйдет на поле. Но, уверен, многие удивятся, когда он выйдет на поле. После такой паузы он будет играть ещe лучше, чем до неe», – сказал Еременко.

Роман Еременко вернется на поле осенью.