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    Алексей Еременко - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Еременко
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.03.2013 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Леванте (Валенсия)
    08.03.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Рубин (Казань)
    21.02.2013 Был в запасе Рубин (Казань) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    07.12.2012 75' -90' Партизан (Белград) 1:1 Рубин (Казань)
    25.10.2012 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 Нефтчи (Баку)
    04.10.2012 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Партизан (Белград)
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