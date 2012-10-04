Алексей Еременко - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Еременко
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Еременко
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2013
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|08.03.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Рубин (Казань)
|21.02.2013
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|07.12.2012
|75' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Рубин (Казань)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|Нефтчи (Баку)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Партизан (Белград)