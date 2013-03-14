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Алексей Еременко
Статистика
Алексей Еременко - статистика
Завершил карьеру
24 марта 1983 (43)
#20 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Финляндия | Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Рубин
2 : 0
14.03.2013
Леванте
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Леванте
0 : 0
08.03.2013
Рубин
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Рубин
0 : 1
21.02.2013
Атлетико
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Партизан
1 : 1
07.12.2012
Рубин
75' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Рубин
1 : 0
25.10.2012
Нефтчи
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Рубин
2 : 0
04.10.2012
Партизан
Был в запасе
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