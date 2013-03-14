Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Чемпионат Украины 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006