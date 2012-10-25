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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Нефтчи
Рубин - Нефтчи: обзор матча 25 октября 2012
Рубин
25.10.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Нефтчи
16'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Нефтчи
Желтая карточка
В. Дядюн
78'
72'
Желтая карточка
И. Митрески
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Карадениз
70'
69'
Желтая карточка
Э. Рамос
50'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
М. Сейидов
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
Пас отдал
Г. Карадениз
16'
Желтая карточка
О. Кузьмин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
61
Гекдениз Карадениз
АП
23
Олег Кузьмин
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Нефтчи
1
Саша Стаменкович
ВР
16
Бруно Бертуччи
ЛЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
5
Игор Митрески
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
9
Флавиньо
ЛВ
15
Эрик Рамос
ОП
6
Рашад Садыгов
(К)
ОП
19
Миргусейн Сейидов
АП
10
Жулиус Вобай
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
5
Керим Диниев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
5
Маркано
44
Навас
17
Калешин
10
Натхо
6
Орбаис
11
Касаев
23
Кузьмин
61
Карадениз
23
Рондон
4-2-3-1
1
Стаменкович
4
Шукуров
3
Гулиев
5
Митрески
16
Бертуччи
15
Рамос
6
Садыгов
10
Вобай
19
Сейидов
9
Флавиньо
32
Каналес
61
Карадениз
17
Дядюн
17
Дядюн
61
Карадениз
19
Сейидов
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
19
Сейидов
Остались в запасе
Рубин
Нефтчи
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
5
Керим Диниев
ЦП
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
5
Керим Диниев
ЦП
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Статистика матча Рубин - Нефтчи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Информация о матче
Помощники судьи:
Ларс Рикс
Давид Ванг Андерсен
Дополнительные помощники:
Якоб Кехлет
Мадс-Кристоффер Кристофферсен
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая) "HD Спорт" 19:00 (прямая)
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