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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Леванте - Рубин
Леванте - Рубин: обзор матча 08 марта 2013
Леванте
08.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Рубин
Желтая карточка
Хуанфран
89'
87'
Желтая карточка
И. Маркано
85'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
80'
Замена
П. Риос
️️️️
П. Диоп
68'
64'
Желтая карточка
Р. Шаронов
55'
Травма
Г. Карадениз
Красная карточка
Мичел
54'
53'
Замена
В. Калешин
️️️️
А. Касаев
52'
Вторая желтая
К. Ансальди
42'
Желтая карточка
Р. Еременко
27'
Желтая карточка
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ОП
21
Мичел
АП
9
Хосе Баркеро
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-3-1
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
18
Бальестерос
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
14
Гарсия
21
Мичел
9
Баркеро
9
Мартинс
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
5
Маркано
76
Шаронов
14
Ансальди
10
Натхо
6
Орбаис
26
Еременко
11
Касаев
61
Карадениз
23
Рондон
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
18
Диоп
16
Риос
16
Риос
18
Диоп
11
Касаев
17
Калешин
17
Калешин
11
Касаев
23
Рондон
17
Дядюн
17
Дядюн
23
Рондон
Остались в запасе
Леванте
Рубин
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Леванте - Рубин
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Помощники судьи:
Сириль Грингор
Фреджи Аршай
Дополнительные помощники:
Лоран Дюамель
Рудди Буке
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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