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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Леванте
Рубин - Леванте: обзор матча 14 марта 2013
Рубин
14.03.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Леванте
100'
Х. Саломон Рондон
112'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Леванте
Замена
С. Кисляк
️️️️
Г. Карадениз
116'
ГОЛ! 2:0!
В. Дядюн
Пас отдал
С. Рыжиков
112'
Желтая карточка
Р. Еременко
107'
105'
+1
Желтая карточка
Д. Наварро
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Касаев
101'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Б. Натхо
100'
91'
Замена
Х.
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
В. Калешин
79'
76'
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
66'
Замена
Вальдо
️️️️
Р. Аквафреска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ОП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
17
Калешин
5
Маркано
76
Шаронов
23
Кузьмин
10
Натхо
6
Орбаис
26
Еременко
61
Карадениз
11
Касаев
23
Рондон
4-2-3-1
1
Навас
22
Лелль
18
Бальестерос
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
10
Иборра
25
Эль-Жар
9
Баркеро
14
Гарсия
99
Аквафреска
61
Карадениз
15
Кисляк
15
Кисляк
61
Карадениз
11
Касаев
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Касаев
14
Гарсия
20
Хуанлу
20
Хуанлу
14
Гарсия
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
99
Аквафреска
23
Вальдо
23
Вальдо
99
Аквафреска
Остались в запасе
Рубин
Леванте
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
20
Алексей Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Рубин - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая)
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