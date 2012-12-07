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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Рубин
Партизан - Рубин: обзор матча 07 декабря 2012
Партизан
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
53'
С. Маркович
59'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Рубин
Замена
Ф. Кнежевич
️️️️
Л. Маркович
90'
79'
Желтая карточка
К. Ансальди
75'
Замена
А. Еременко
️️️️
К. Эдуардо
Замена
М. Йойич
️️️️
Н. Томич
74'
Замена
М. Щепович
️️️️
С. Щепович
72'
69'
Желтая карточка
Р. Шаронов
62'
Замена
С. Давыдов
️️️️
А. Касаев
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Ансальди
ГОЛ! 1:0!
С. Маркович
Пас отдал
Л. Маркович
53'
Желтая карточка
В. Волков
26'
Желтая карточка
С. Маркович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
30
Никола Петрович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЛВ
99
Милан Смилянич
ОП
10
Саша Маркович
ОП
22
Саша Илич
(К)
ЦП
7
Неманья Томич
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
16
Сальваторе Боккетти
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Партизан
33
Радиша Илич
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
8
Горан Ловре
ЦП
77
Филип Кнежевич
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Петрович
3
Волков
24
Остойич
6
Иванов
2
Милькович
99
Смилянич
10
Маркович
22
Илич
8
Маркович
7
Томич
12
Щепович
4-2-1-2-1
1
Арлаускис
23
Кузьмин
5
Маркано
76
Шаронов
14
Ансальди
6
Орбаис
16
Боккетти
22
Эдуардо
11
Касаев
61
Карадениз
23
Рондон
8
Маркович
77
Кнежевич
77
Кнежевич
8
Маркович
7
Томич
18
Йойич
18
Йойич
7
Томич
12
Щепович
44
Щепович
44
Щепович
12
Щепович
22
Эдуардо
20
Еременко
20
Еременко
22
Эдуардо
11
Касаев
10
Давыдов
10
Давыдов
11
Касаев
Остались в запасе
Партизан
Рубин
33
Радиша Илич
ВР
8
Горан Ловре
ЦП
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Вермезович
1
Сергей Рыжиков
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
33
Радиша Илич
ВР
8
Горан Ловре
ЦП
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Партизан - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Помощники судьи:
Магнус Шеблом
Хенрик Андрен
Дополнительные помощники:
Андреас Экберг
Драгослав Перич
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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