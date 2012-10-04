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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Партизан
Рубин - Партизан: обзор матча 04 октября 2012
Рубин
04.10.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Партизан
44'
Г. Карадениз
48'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Партизан
Замена
К. Эдуардо
️️️️
А. Рязанцев
83'
Замена
С. Давыдов
️️️️
Х. Саломон Рондон
81'
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
77'
74'
Замена
С. Щепович
️️️️
С. Илич
61'
Замена
А. Митрович
️️️️
Н. Нинкович
54'
Желтая карточка
С. Илич
ГОЛ! 2:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
Р. Еременко
48'
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
24
Милош Остойич
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПЗ
18
Милош Йойич
ЛП
44
Медо
ОП
44
Никола Нинкович
АП
22
Саша Илич
(К)
АП
10
Саша Маркович
ПП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Партизан
30
Никола Петрович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
5
Маркано
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
6
Орбаис
61
Карадениз
10
Натхо
7
Рязанцев
26
Еременко
23
Рондон
4-1-2-2-1
88
Стойкович
2
Милькович
24
Остойич
6
Иванов
3
Волков
44
Медо
10
Маркович
18
Йойич
44
Нинкович
22
Илич
8
Маркович
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
7
Рязанцев
22
Эдуардо
22
Эдуардо
7
Рязанцев
23
Рондон
10
Давыдов
10
Давыдов
23
Рондон
44
Нинкович
9
Митрович
9
Митрович
44
Нинкович
22
Илич
12
Щепович
12
Щепович
22
Илич
Остались в запасе
Рубин
Партизан
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Никола Петрович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вермезович
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Петрович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Владимир Вермезович
Статистика матча Рубин - Партизан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Какос
(Керкира)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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